Pontedera Metsola visita lo stabilimento della Piaggio

Il 7 maggio 2026, a Pontedera, si è tenuta una visita presso lo stabilimento della Piaggio da parte di una rappresentante europea. La mattina dello stesso giorno, si è svolto anche un convegno intitolato “Energia Europa” presso Palazzo Vecchio. La visita ha coinvolto la deputata europea, che ha incontrato i dirigenti e visitato le aree di produzione dello stabilimento.

Pontedera (Pisa), 7 maggio 2026 – Dopo l’intensa mattina del 7 maggio in Palazzo Vecchio al convegno “Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura”, promosso da QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha in programma per domani mattina, 8 maggio 2026, una visita allo stabilimento Piaggio di Pontedera (Pisa). L'inizio del tour dello stabilimento, considerato un simbolo dell'eccellenza industriale italiana ed europea, è previsto alle ore 9:45 circa. Nel corso della visita, si legge in una nota, la presidente del Parlamento europeo sottolineerà il ruolo strategico dell'innovazione per il futuro della competitività europea.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, Metsola visita lo stabilimento della Piaggio Notizie correlate Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo MaggioPontedera (Pisa), 30 aprile 2026 – E’ il giorno di Sergio Mattarella a Pontedera. Mattarella, Primo Maggio in visita al museo Piaggio di PontederaPONTEDERA – Mattarella aprirà le celebrazioni del Primo Maggio con una visita istituzionale nello storico stabilimento toscano della Piaggio a... Tutti gli aggiornamenti Pontedera accoglie Sergio Mattarella: il presidente della Repubblica in visita alla PiaggioIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi a Pontedera. Come da tradizione il presidente celebrerà la Festa dei Lavoratori del primo ... gonews.it Mattarella a Pontedera in vista del 1 Maggio, visita stabilimento e Museo PiaggioIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella città operaia di Pontedera (Pisa) dove visiterà lo stabilimento e il Museo Piaggio, alla vigilia del Primo Maggio. (ANSA) ... ansa.it