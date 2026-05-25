A Grosseto, si discute sulla presenza di bagni gender neutral in una scuola. Gli spazi includono rappresentazioni di personaggi come Batman, una sirena, un alieno, un robot simile a R2D2, una donna incinta e un uomo con la gonna. La polemica riguarda l'uso di immagini di personaggi di fantasia e simboli vari all’interno dei bagni condivisi, senza dettagli sulle reazioni o sulle posizioni espresse.

Batman, una sirena, un alieno, quello che molti organi di stampa è il robot R2D2 di Star Wars, ma è più semplicemente un robottino, simile al simbolo di Android, una donna incinta e un uomo con la gonna. All’ Its Eat Academy, una scuola di alta specializzazione tecnologica post-diploma, presso la Cittadella dello studente di Grosseto, i bagni, tradizionalmente divisi tra uomini e donne, sono stati sostituiti da toilette gender neutral. Non più solo maschi e femmine, ma undici differenti categorie, il più inclusive possibili, per dare un messaggio preciso: quei bagni sono per tutte e tutti. L’iniziativa è stata inaugurata un anno fa, ma da. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Batman, Zorro, alieni e sirene: a Grosseto è polemica sui bagni gender neutral di una scuola

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