Bagni gender neutral in una scuola a Grosseto divampa la polemica

Notizia in breve

Una foto pubblicata su Facebook mostra i bagni gender neutral all’interno di un istituto tecnico superiore nella cittadella dello studente a Grosseto. La pubblicazione ha suscitato un acceso dibattito politico tra sostenitori e oppositori della scelta di questi servizi. La discussione si è concentrata sull’uso degli spazi condivisi tra studenti di generi diversi e sulle implicazioni legate alla gestione delle strutture. La scuola non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.