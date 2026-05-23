Bagni gender neutral in una scuola a Grosseto divampa la polemica
Una foto pubblicata su Facebook mostra i bagni gender neutral all’interno di un istituto tecnico superiore nella cittadella dello studente a Grosseto. La pubblicazione ha suscitato un acceso dibattito politico tra sostenitori e oppositori della scelta di questi servizi. La discussione si è concentrata sull’uso degli spazi condivisi tra studenti di generi diversi e sulle implicazioni legate alla gestione delle strutture. La scuola non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.
Alla cittadella dello studente di Grosseto, nella sede di un istituto tecnico superiore, una foto pubblicata su Facebook ha acceso un confronto politico sui bagni gender neutral. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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