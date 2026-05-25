A Trani, il candidato del centrodestra si avvicina al ballottaggio dopo aver ottenuto più voti rispetto agli altri. Nel Foggiano, il candidato di centrosinistra ha conquistato la vittoria ad Accadia con un ampio margine, mentre a Candela si è imposto con un plebiscito. Con la chiusura di tutte le 176 sezioni nella provincia di Barletta-Andria-Trani, si procede allo spoglio delle schede.

Con il definitivo stop alle operazioni di voto e la chiusura di tutte le 176 sezioni della provincia di Barletta-Andria-Trani, la macchina elettorale si sposta rapidamente sullo spoglio delle schede, restituendo subito i primi scossoni politici. La risposta dei cittadini della Bat è stata nel complesso molto solida: l'affluenza media provinciale si è attestata a un notevole 66,09%, confermando un forte attaccamento delle comunità locali a questa tornata amministrativa, con flussi costanti e percentuali omogenee in tutti i territori coinvolti. La notizia politica più rilevante di queste prime ore di spoglio arriva da Trani, dove l'affluenza finale ha fatto registrare il picco provinciale toccando un significativo 65,18% nelle 54 sezioni cittadine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bat: Trani scivola verso il ballottaggio. Nel Foggiano De Paolis stravince ad Accadia, plebiscito per De Vitto a Candela

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