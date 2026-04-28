Ad Accadia Murgante rinuncia alla candidatura e De Paolis non ha rivali | è pronto per il bis

Da foggiatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Accadia, il sindaco uscente si prepara a riconfermare il suo incarico senza affrontare sfide significative. Con la rinuncia di un altro candidato, la corsa elettorale si riduce a una sola proposta, mentre il raggiungimento del quorum appare scontato. La campagna si presenta quindi senza ostacoli, lasciando prevedere una vittoria già consolidata prima del voto.

Non ha rivali e il quorum non sarà un problema: questa volta, è tutta in discesa la campagna elettorale di Agostino De Paolis, sindaco uscente di Accadia.Primo dirigente della Polizia di Stato in pensione, è destinato a rimanere alla guida del piccolo borgo che conta 2.182 abitanti e un corpo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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