Agostino De Paolis rieletto sindaco di Accadia

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agostino De Paolis è stato riconfermato sindaco di Accadia con il 94,21% dei voti. La sua vittoria è stata senza difficoltà e ha ottenuto circa 1.000 preferenze. La comunicazione è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle schede elettorali. Non sono state segnalate irregolarità durante le operazioni di voto o lo spoglio.

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Senza troppa fatica, l’uscente Agostino De Paolis si riconferma sindaco di Accadia con il 94,21%, pari a 1.220 voti. Candidato con una lista civica che reca il suo nome, ‘Agostino De Paolis sindaco’, agguanta agevolmente il secondo mandato, senza sfidare neanche il quorum.La sua squadra, infatti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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