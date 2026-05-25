Agostino De Paolis rieletto sindaco di Accadia

Notizia in breve

Agostino De Paolis è stato riconfermato sindaco di Accadia con il 94,21% dei voti. La sua vittoria è stata senza difficoltà e ha ottenuto circa 1.000 preferenze. La comunicazione è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle schede elettorali. Non sono state segnalate irregolarità durante le operazioni di voto o lo spoglio.