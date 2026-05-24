Premio di Capua | successo a Bagnoli Irpino per la prevenzione tra i giovani

Notizia in breve

A Bagnoli Irpino si è svolto il Premio di Capua, dedicato alla prevenzione tra i giovani. Durante l’evento, si è parlato dell’importanza di conoscere i rischi legati all’abuso di farmaci e a stili di vita poco salutari. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza per prevenire malattie infettive e tumori, coinvolgendo i giovani in un percorso di educazione e informazione.