Premio di Capua | successo a Bagnoli Irpino per la prevenzione tra i giovani
A Bagnoli Irpino si è svolto il Premio di Capua, dedicato alla prevenzione tra i giovani. Durante l’evento, si è parlato dell’importanza di conoscere i rischi legati all’abuso di farmaci e a stili di vita poco salutari. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza per prevenire malattie infettive e tumori, coinvolgendo i giovani in un percorso di educazione e informazione.
Campania. “Conoscere i rischi che provocano alla salute l’abuso di farmaci e gli stili di vita non sani per prevenire malattie infettive e tumori, così salviamo i giovani”. È quanto sottolineato dal medico infettivologo Matteo Bassetti nell’ambito del premio scientifico “Leonardo di Capua” che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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