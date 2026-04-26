’Sport in tavola’ l’importanza degli stili sani di vita

Grande partecipazione all’incontro ‘Lo sport in tavola’, una serata dedicata ad approfondire il legame tra alimentazione sana e attività fisica. L’evento, svoltosi lunedì 20 aprile a Masi Torello, è nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, AVIS (sezioni di Masi Torello e Voghiera) e l’ Azienda USL di Ferrara. I temi affrontati hanno offerto spunti di grande interesse. La dottoressa Ambra Tonioli e il dottor Marcello Lavezzo hanno approfondito il rapporto tra corretta alimentazione e attività motoria come pilastro della prevenzione: la dottoressa Scolari ha guidato il pubblico nel concetto di ‘bere consapevole’, promuovendo un uso attento e responsabile delle bevande alcoliche; infine, il dottor Paolo Ghinelli ha evidenziato il legame tra sport e donazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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