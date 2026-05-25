Giovedì alle 20:15 si gioca alla palestra Ravaglia la partita tra Curti Imola e Milano 3 Basiglio nel campionato Under 19 Gold. La sfida determina quale delle due squadre accederà alle Finali Nazionali, che si terranno a Piazza Armerina. La partita si svolge in un contesto di qualificazione e rappresenta un passaggio chiave per entrambe le formazioni.

Giovedì, alle 20,15, alla palestra Ravaglia, la Curti Imola affronterà Milano 3 Basiglio nella sfida decisiva che assegnerà un posto alle Finali Nazionali del campionato Under 19 Gold, a Piazza Armerina. Un’ultima partita prima del sogno di entrare tra le migliori otto a livello nazionale per i ragazzi dell’International, guidati da coach Vincenzo Virgallita in un percorso quasi perfetto nelle prime fasi (secondo posto locale e primo nel girone interregionale) e dopo aver superato Cassino e Padova nei primi due scontri playoff del proprio lato di tabellone. Di fronte i biancorossi si troveranno i milanesi di Basiglio, reduci dal secondo posto nel loro girone interregionale e dalle vittorie contro Gamma Segrate e Centro MiniBasket Ozzano nelle ultime due sfide playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket under 19 gold: giovedì alla ravaglia. Curti, che sfida con Milano 3

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