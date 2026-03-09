La squadra under 19 gold della Despar, in collaborazione con la Bondi Vis 2008, ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva nel campionato di basket giovanile. La formazione, guidata da coach Folchi, ha battuto la squadra avversaria, consolidando così il suo momento positivo in questa fase della stagione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra di casa.

Terza vittoria consecutiva per la formazione della Despar under 19 gold in collaborazione con la Bondi Vis 2008. I granata di coach Folchi si impongono nettamente sul parquet di Scandiano nella settima giornata di andata di Coppa Primavera. La 4 Torri approccia bene la gara e chiude il primo quarto sul 10-25. Gli estensi mantengono alta l’intensità, con una difesa a tutto campo che intercetta sul nascere gli attacchi avversari: all’intervallo la Despar conduce con un perentorio 18-47. Alla ripresa dei giochi il copione non cambia: è 31-70 al trentesimo, per il risultato finale di 47-87 (Foto Ravenna). Passando all’ under 17 Gold, due gli impegni settimanali per la Bondi Vis 2008 di coach Spettoli in collaborazione con la Despar 4 Torri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile: momento positivo per la Despar under 19 Gold di coach Folchi

