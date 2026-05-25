Basket Serie C finale di conference | per la promozione in B Interregionale basterà perdere di 3 punti Castelnovo doma a fatica il Sora

Nella finale di conference di Serie C di basket, per ottenere la promozione in Serie B Interregionale, una squadra deve perdere con un margine massimo di 3 punti. La partita tra Castelnovo Monti e Sora si è conclusa con un punteggio di 71-67 a favore dei padroni di casa. La squadra di Castelnovo Monti ha schierato tra gli altri Reale con 23 punti e Samake con 11, mentre per Sora sono stati assenti alcuni giocatori.

CASTELNOVO MONTI 71 SORA 67 CASTELNOVO MONTI: Bertucci ne, Ferri ne, Rossi M. 10, Costantino ne, Bucci ne, Reale 23, Longagnani 5, Samake 11, Rossi F. 17, Morini, Mallon ne, Parma Benfenati 5. All. Vozza. BASKET SORA: Gerlero 3, Pietra, Columbano ne, Sollitto 6, Callara 28, De Pippo 7, Baissero 2, Marchione ne, Zorat 11, Favoriti ne, Ausiello 3, Russo 7. All. Calcabrina. Arbitri: Moro e Pezzoli di Bologna. Parziali: 23-26, 37-40, 52-58. L’E80 Castelnovo Monti, dopo 40 minuti di dura battaglia, fa suo il primo atto della finale di conference di Serie C, superando in un PalaGiovanelli gremito gli ostici laziali di Sora. Le quattro lunghezze di vantaggio conquistate al 40’ sono un bottino prezioso, da difendere domenica in trasferta nella gara che può valere una storica promozione in Serie B Interregionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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