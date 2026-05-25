Basket DR1 Play off Niente finale per il Jolly A Lugo perde la ’bella’
Il Basket Jolly ha perso la partita decisiva contro gli Aviators Lugo con il punteggio di 76-75. La gara si è conclusa con un solo punto di differenza, lasciando il team senza la possibilità di accedere alla finale. Tra i giocatori, Mazzotti ha segnato 16 punti, mentre Naccari ha contribuito con 12. Nessun altro dettaglio sui marcatori o sui minuti giocati è disponibile.
LUGO 76 BASKET JOLLY 75 AVIATORS LUGO: Naccari 12, Ballardini ne, Martini ne, Mazzotti 16, Baroncini L. 2, Galletti 4, Santandrea ne, Caroli 18, Caramella 4, Guardigli 18, Mihajlovski, Savino 2. All. Baroncini F. BASKET JOLLY: Francavilla ne, Costoli 14, Moscatelli, Riccò 8, Marino 20, Taddei 11, Bovio 12, Gabbi, Canovi 1, Fontanelli, Lusetti 9, Boni. All. Prati. Arbitri: Benini e Ortelli di Bologna. Parziali: 14-19, 29-33, 45-43, 62-62, 70-70. Niente finale per il Basket Jolly, che cade alla "bella" sul campo degli Aviators Lugo dopo ben due tempi supplementari. Gli uomini di Prati partono forte e a metà del secondo quarto conducono di 15... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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