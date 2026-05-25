Basket DR1 Play off Niente finale per il Jolly A Lugo perde la ’bella’

Notizia in breve

Il Basket Jolly ha perso la partita decisiva contro gli Aviators Lugo con il punteggio di 76-75. La gara si è conclusa con un solo punto di differenza, lasciando il team senza la possibilità di accedere alla finale. Tra i giocatori, Mazzotti ha segnato 16 punti, mentre Naccari ha contribuito con 12. Nessun altro dettaglio sui marcatori o sui minuti giocati è disponibile.