Basket Dr1 il Jolly sul parquet di Lugo Serve un’impresa per accedere alla finale

Il Basket Jolly gioca questa sera alle 20 al PalaBanca di Romagna contro Lugo, con l’obiettivo di conquistare la finale. Per avanzare, la squadra deve vincere in trasferta, rendendo questa partita decisiva. La sfida è valida per le semifinali del campionato di Prima Divisione. La squadra ospite ha bisogno di una vittoria per passare il turno, mentre Lugo cerca di difendere il vantaggio accumulato nelle gare precedenti.

Il Basket Jolly a caccia di un posto in finale. Stasera alle 20, al PalaBanca di Romagna, i cittadini fanno visita agli Aviators Lugo nella "bella" delle semifinali di Divisione Regionale 1: dopo le eliminazioni di Novellara e Reggiolo, estromesse da Vis Persiceto ed Anzola, rimangono solo gli uomini di Prati a tenere alto il vessillo reggiano, ma dovranno compiere una vera e propria impresa, violando il campo avversario. In gara-2, vinta in settimana in via Primo Maggio, è stata l’intensità sotto le plance a farla da padrone: se Bovio e compagni riusciranno a ripeterla, nessun traguardo è precluso. Dirigono l’incontro Ortelli e Benini di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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