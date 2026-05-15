Basket DR1 Play-off Gara 2 Super Valdelsa! Centrata la semifinale Impresa della Paolo Nesi Poggibonsi La Simus Monteroni cade e va alla ‘bella’
Nel secondo appuntamento dei playoff di basket di divisione regionale uno, il Valdelsa Basket si è assicurato l'accesso alle semifinali grazie alla vittoria in gara 2. La Paolo Nesi Poggibonsi ha centrato un risultato importante, mentre la Simus Monteroni è stata eliminata dopo aver perso la sfida decisiva. La sfida tra le due formazioni si è conclusa con la vittoria del team di coach Lanza, che ha conquistato il passaggio del turno.
La prima qualificata alle semifinali play-off di divisione regionale uno è il Valdelsa Basket di coach Lanza. Per la seconda volta consecutiva, i biancorossi ribaltano il fattore campo battendo Galli 2-0 e accedendo al prossimo turno. Gara 2 al PalaFrancioli dura in pratica solo un quarto. Nei primi 10’ i locali guidano 19-10 ma di li a poco chiudono la contesa. Nel secondo quarto la formazione valdelsana piazza un incredibile parziale di 21-4 portandosi sul 40-14 a 3’ dalla pausa lunga. Il Galli è alle corde e prova a reagire, ma il vantaggio è troppo ampio e il Valdelsa gestisce fino alla fine nonostante i tentativi degli ospiti (0-11 a inizio quarto periodo) esultando per la vittoria (86-77) e per una qualificazione più che meritata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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