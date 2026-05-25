Basket Divisione regionale3 | la Robur Brindisi vince a Galatina ed è promossa in Dr2
La Robur Brindisi ha vinto a Galatina in gara 2 dei playoff finali, conquistando il campionato regionale maschile di Divisione Regionale 3. La vittoria ha permesso alla squadra di ottenere la promozione in Serie D2. La partita si è conclusa con la squadra brindisina che ha superato gli avversari sul campo, assicurandosi il titolo e il salto di categoria. La squadra ha festeggiato il risultato con i tifosi presenti.
BRINDISI - La Robur Brindisi marchiata Resin Piping vincendo a Galatina in gara 2 dei playoof finali conquista il campionato regionale maschile di Divisione Regionale 3 e centra la storica promozione in Dr2. I brindisini vincono, imponendosi 68-65 al termine di una sfida intensa e ricca di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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