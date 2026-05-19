Basket finale playoff Dr3 | La Robur Brindisi supera Galatina in gara 1

Nella prima partita della finale playoff di Divisione Regionale 3, la Resin Piping Robur Brindisi ha battuto la Magic Galatina con il punteggio di 66-59. La squadra di casa è riuscita a ottenere la vittoria e si trova ora a una sola vittoria dalla promozione in Divisione Regionale 2. La gara si è svolta a Brindisi, dove i giocatori hanno dato vita a un match equilibrato, che si è deciso negli ultimi minuti.

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