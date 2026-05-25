Basile pregusta la vittoria | Dieci punti in più rispetto al 2022 la città ha risposto

Il candidato ha dichiarato di aver percepito un forte sostegno da parte della città, sottolineando di aver ricevuto dieci punti in più rispetto al 2022. Ha aggiunto che l'affetto quotidiano dimostrato dalla popolazione è ciò che lo ha colpito di più. La campagna elettorale si è conclusa con segnali positivi, secondo quanto riferito dal candidato, che si aspetta un risultato favorevole. Nessun dato ufficiale è stato ancora comunicato.

“L'affetto che ho vissuto quotidianamente da parte della città è la cosa che mi ha più colpito di più. Abbiamo fatto dieci punti percentuali in più rispetto al 2022, la città ha risposto”.Le prime parole di Federico Basile in attesa dell'ufficialità per il suo ritorno da sindaco di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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