Elezioni Imola chiusi i seggi dopo la prima giornata | affluenza al 41,98% dieci punti in meno rispetto al 2020

I seggi sono stati chiusi alle 23 dopo la prima giornata di voto per le elezioni comunali di Imola 2026. L’affluenza si attesta al 41,98%, circa dieci punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2020. I cittadini sono stati chiamati a scegliere tra cinque candidati, tra cui il sindaco uscente e altri quattro contendenti. Le urne sono state aperte alle 7 di stamattina.

Si è chiusa la prima giornata di voto per le elezioni comunali di Imola 2026. I seggi, aperti dalle 7 di questa mattina, hanno accolto gli imolesi chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco tra cinque candidati: il sindaco uscente Marco Panieri per il centrosinistra, Nicolas Vacchi per il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alle 23 affluenza al 41,8%, in calo di quattro punti e mezzo rispetto al 2020Alle 23, l’affluenza alle elezioni comunali di Venezia si attesta al 41,8 per cento, registrando un calo di oltre quattro punti rispetto al 46,1 per...

Elezioni comunali a Imola, il primo dato sull'affluenza ai seggiAlle 12 di domenica 24 maggio, in città, è stato reso noto il primo dato sull’affluenza alle urne per le elezioni comunali.

Temi più discussi: La carica degli under 30 in corsa ad Imola: chi sono e con chi si candidano; Comunali 2026 a Imola, l’ultimo faccia a faccia: velox, tasse e ferrovia. Scintille fra i candidati; Elezioni Imola 2026: tutto quello che c'è da sapere per votare il 24 e 25 maggio; Imola, una città da ripensare.

Chiusi i seggi alle amministrative di domenica 24 maggio: affluenza alle 23 al 46,3%I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it

Elezioni a Imola, come si vota per sindaco e ConsiglioI cittadini del Comune di Imola chiamati al voto domenica e lunedì prossimi sono 56.469 . I neo maggiorenni al primo voto sono in totale 256. Per le ... corriereromagna.it