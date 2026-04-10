Aumenti bollette la luce costa il 100% in più rispetto al 2022 | sale anche il gas

I prezzi di luce e gas in Italia sono aumentati significativamente rispetto all’anno scorso, con le tariffe dell’elettricità che hanno raggiunto un incremento del 100%. Anche il costo del gas naturale è salito, mantenendo i prezzi molto alti rispetto ai livelli registrati dopo l’invasione russa dell’Ucraina. I consumatori continuano a confrontarsi con tariffe che risultano sostanzialmente più elevate rispetto a dodici mesi fa.

In Italia i prezzi di luce e gas restano molto elevati con tariffe di molto superiori ai livelli registrati dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Secondo l'analisi di Enea nel 2025 l'elettricità ha subito un rialzo del 100% rispetto al 2022, mentre il gas è aumentato del 70%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bollette, sale la soglia per il bonus sociale: chi può accedere allo sconto su gas, luce, acqua e rifiutiArera comunica l'aggiornamento delle soglie Isee per l'accesso al bonus sociale, lo sconto per le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti.

Le scorte alimentari e i buoni pasto che schizzano, le bollette luce e gas che esplodono e la benzina più cara: ecco perché nel 2026 Giorgia Meloni a Palazzo Chigi costa più di sempreL’aumento più inspiegabile è quello per le spese della struttura di missione per il contrasto alla scarsità idrica.

Temi più discussi: Prezzo gas e luce, aumenti bollette: +70% e 100% rispetto al 2022. I dati; Bollette luce: 8,1% di aumento per i clienti nel regime di Maggior Tutela; Prezzi luce e gas 2026: stime aumenti di PUN e PSV in bolletta; Bollette, la mazzata sul gas: aumento (in media) di 232 euro all'anno. Rincari più pesanti per chi ha un contratto variabile.

Aumenti bollette, la luce costa il 100% in più rispetto al 2022: sale anche il gasIn Italia i prezzi di luce e gas restano molto elevati con tariffe di molto superiori ai livelli registrati dopo l'invasione russa dell'Ucraina ... fanpage.it

Prezzo gas e luce, aumenti bollette: +70% e 100% rispetto al 2022. I datiI prezzi dell'energia restano elevati rispetto allo stesso periodo pre crisi del 2022 (gas +70%, elettricità +100%). La situazione nel 2025 è rimasta stazionaria per emissioni e consumi energetici in ... tg24.sky.it

Bollette del gas: +232 euro all’anno. Una stangata pesantissima che colpisce famiglie e imprese già in difficoltà. E il governo Assente. Silenzioso. Inadeguato. Mentre gli italiani fanno i conti con aumenti insostenibili, chi dovrebbe intervenire resta a guardare. - facebook.com facebook

Bollette luce. Da aprile aumenti dell’8% per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela disabili.com/legge-e-fisco/… #bollette #maggiortutela #disabili x.com