Basile a un passo dalla riconferma i genitori | Nostro figlio ancora sindaco grande soddisfazione
I genitori di Federico Basile, prossimo sindaco di Messina, erano presenti tra la folla che lo aspettava. Basile si trova molto vicino alla riconferma dopo le elezioni amministrative. I genitori hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato e si sono mostrati felici di vedere il figlio ancora alla guida della città, nonostante la stanchezza accumulata durante la campagna elettorale.
Stanchi ma felici. Ad attendere Federico Basile, prossimo ormai a diventare nuovamente sindaco di Messina, c'erano anche i genitori. Papà Antonino e mamma Gilda all'ingresso del comitato elettorale di Sud Chiama Nord dove il clima pian piano diventa quello di una festa. “Dopo tre mesi di lotta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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