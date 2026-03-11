Al Maschio Angioino si sono radunati fin dalle prime ore del mattino numerosi fan e cittadini con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo. Il sindaco ha premiato Sal Da Vinci, esprimendo grande emozione e ricordando di aver parlato con la madre del cantante, confermando che si tratta di un loro figlio. La cerimonia ha coinvolto un folto pubblico di presenti.

Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo 2026. La sala dei baroni e il sindaco Manfredi sono pronti a premiare Sal Da Vinci con la Medaglia della Città. Sarà una celebrazione di tutta la musica napoletana perché verranno conferiti anche riconoscimenti per la delegazione dei talenti napoletani protagonisti al Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d'orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico? Ho parlato con la mamma, è nostro figlio

Articoli correlati

Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico? Ho parlato con la mamma»Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli...

Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci con la Medaglia della Città di NapoliTutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli...

Una raccolta di contenuti su Sanremo il sindaco Manfredi premia Sal...

Temi più discussi: Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026, il sindaco di Napoli: Ti aspettiamo in Comune per festeggiare; Sal da Vinci premiato con la Medaglia della Città di Napoli dal sindaco Manfredi; Manfredi difende Sal Da Vinci e invita Cazzullo in città: Lo faremo ricredere; Il Sindaco Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026.

Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico? Ho parlato con la mamma»Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo ... ilmattino.it

Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci con la Medaglia della Città di NapoliSal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, riceverà nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, premiato dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il più alto ... ilmattino.it

"Si sposa nella primavera del 2027" Ilary Blasi e l’ipotesi di avere Sal Da Vinci come cantante, ironizza: https://fanpa.ge/hSCnq - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com