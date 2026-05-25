Base dello spaccio nel fortino di Ostia Nuova sequestrati oltre 3 chili di droga

Durante un'operazione in zona piazza Gasparri, ad Ostia, sono stati sequestrati più di tre chili di droga. La sostanza stupefacente era stata trovata all’interno di un’area considerata un punto di riferimento per lo spaccio nei palazzi popolari del X Municipio. Nessuna persona è stata arrestata durante il blitz, che ha portato al sequestro della droga e alla messa sotto controllo dell’area.

Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti è stato sequestrato ad Ostia, nel corso di un'operazione condotta in zona piazza Gasparri, fortino della drorga tra i palazzi popolari del X Municipio. Gli investigatori, al termine di un’attività di osservazione durata diversi giorni, hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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