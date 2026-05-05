Mercato San Severino torna Le bici di Rota | passeggiata ciclistica ecologica

A Mercato San Severino domenica 17 maggio si svolgerà la quattordicesima edizione di “Le bici di Rota”, una passeggiata ciclistica aperta a tutti i partecipanti. L’evento, che si ripete annualmente, si propone come un momento di incontro e movimento per gli appassionati di bicicletta e per chi desidera partecipare a un’attività all’aria aperta. La manifestazione si svolge lungo un percorso dedicato alla mobilità sostenibile.

Domenica 17 maggio torna a Mercato San Severino la 14ª edizione de “Le bici di Rota”, la passeggiata ciclistica ecologica aperta a tutti. L’appuntamento è fissato per le ore 8:30 con partenza e arrivo in Piazza Dante, nel cuore della città. L’iniziativa è organizzata con il supporto della Parrocchia di Sant’Antonio e in collaborazione con realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile attraverso lo sport all’aria aperta. Iscrizioni e programma. Le iscrizioni si terranno sabato 16 maggio, dalle ore 16:00 alle 20:00, presso il Convento Sant’Antonio. Durante l’evento saranno sorteggiati numerosi premi, con riconoscimenti speciali dedicati al veterano, alla veterana e al partecipante più giovane.🔗 Leggi su Zon.it

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