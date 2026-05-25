Uno dei quattro aggressori coinvolti nel pestaggio di un barista avvenuto il 22 maggio a Gallarate è stato identificato. L’episodio, che si è verificato nel quartiere di Madonna in Campagna, sarebbe legato a una rapina tentata che si è trasformata in violenza. La polizia sta proseguendo le indagini per individuare gli altri responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

Gallarate (Varese), 25 maggio 2026 – Dietro il brutale pestaggio avvenuto nella serata di giovedì 22 maggio nel quartiere di Madonna in Campagna a Gallarate ci sarebbe una rapina impropria degenerata in violenza. La Polizia di Stato ha già identificato uno dei presunti responsabili dell’aggressione: si tratta di un 21enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapine e aggressioni. La ricostruzione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si trovava insieme ad altri tre ragazzi quando il gruppo è entrato in un bar della zona iniziando a provocare disordini e tensioni all’interno del locale. Il comportamento aggressivo del quartetto avrebbe spinto il titolare dell’esercizio a intervenire per allontanarli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barista accerchiato e picchiato a Gallarate: identificato uno dei quattro aggressori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accerchiato, picchiato e rapinato sul treno Bari-Foggia: quattro minori incastrati dalle telecamereQuattro minorenni sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza dopo aver circondato, minacciato e aggredito un...

Accerchiato da quattro persone e picchiato davanti all'Università: studente di 20 anni in ospedaleUn giovane studente di 20 anni è stato colpito e aggredito da quattro persone in strada, nel pomeriggio di ieri, davanti alla facoltà di Economia e...

Argomenti più discussi: Barista accerchiato e picchiato a Gallarate: identificato uno dei quattro aggressori; Sta facendo finta, si sta riprendendo quel mongoloide. Così la baby gang insulta Bakari Sako agonizzante per strada. E i passanti fanno finta di niente; La mamma del 17enne pestato in centro: Mio figlio aggredito senza motivo; Omicidio di Bakari Sako, i 4 minorenni restano in carcere. Ma la giudice esclude i futili motivi.

Accerchiato e picchiato dal branco. Sedicenne preso a calci e pugni ai giardinetti di viale RighiÈ stato accerchiato dal branco con una scusa banale, poi è stato preso a calci e pugni. La vittima è un ragazzino di 16 anni picchiato da circa dieci giovani che, stando ai primi accertamenti, ... lanazione.it