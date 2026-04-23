Accerchiato picchiato e rapinato sul treno Bari-Foggia | quattro minori incastrati dalle telecamere

Quattro minorenni sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza dopo aver circondato, minacciato e aggredito un passeggero sul treno tra Bari e Foggia. I ragazzi avrebbero sottratto alcuni effetti personali al giovane, che si trovava a bordo del convoglio al momento dell'aggressione. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Avrebbero accerchiato, minacciato e poi aggredito un giovane passeggero per derubarlo dei suoi effetti personali. Per questo quattro minorenni di Bisceglie, tra i 16 e i 17 anni, sono destinatari di misure cautelari eseguite dalla polizia di Stato su disposizione della Procura presso il Tribunale.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Aggressione e rapina con taser a Torino, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza: quattro arrestiSi erano dati appuntamento nel quartiere di Mirafiori sud, a Torino, la sera del 7 giugno scorso, vittima e aggressori, quest’ultimi quattro, tutti... Ladri d'auto incastrati dalle telecamere: 2 denunciatiSi tratta di un 35enne di nazionalità rumena, domiciliato a Castel Volturno, e di un 42enne di nazionalità pakistana, residente a Pescopagano di... Contenuti di approfondimento IDENTIFICATI MINORI Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minoriPaura su un treno regionale lungo la tratta Foggia–Bari: un giovane accerchiato, minacciato e brutalmente aggredito da un gruppo di minorenni ... statoquotidiano.it Aggressione sul treno Foggia-Bari: identificati e fermati 4 minorenni per il caso RizziAvevano accerchiato e brutalmente aggredito Marco, studente universitario di 24 anni originario del foggiano, su un treno serale della tratta Foggia-Bari lo scorso 28 febbraio. Quattro ... quotidianodipuglia.it