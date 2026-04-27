Accerchiato da quattro persone e picchiato davanti all' Università | studente di 20 anni in ospedale

Un giovane studente di 20 anni è stato colpito e aggredito da quattro persone in strada, nel pomeriggio di ieri, davanti alla facoltà di Economia e Commercio di piazza Martelli. L'aggressione si è verificata in pieno giorno e ha portato il ragazzo a finire in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le testimonianze dei presenti.

ANCONA – Aggredito in strada da quattro persone, studente universitario finisce in ospedale. È accaduto nel tardo pomeriggio in piazza Martelli, davanti alla Facoltà di Economia e Commercio.Secondo quanto riferito dai soccorritori il giovane, 20 anni e residente in provincia di Macerata, sarebbe.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Accerchiato e aggredito da cinque persone: turista finisce in ospedale Accerchiato, picchiato e rapinato sul treno Bari-Foggia: quattro minori incastrati dalle telecamereAvrebbero accerchiato, minacciato e poi aggredito un giovane passeggero per derubarlo dei suoi effetti personali. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Accerchiato da tre persone in modo aggressivo: salvato dai passanti; IDENTIFICATI MINORI Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori; Rapina a Milano: turista accerchiato per un orologio da 40mila euro; Maranza accerchiano disabile e lo rapinano. Uomo accoltellato a Tor Cervara, 37enne accerchiato da tre persone finisce in ospedaleÈ finito in ospedale per una ferita al gluteo provocata da un coltello. L’aggressione sabato 25 aprile scorso a Tor Cervara a Roma, dove tre persone hanno accerchiato un 37enne. Leggi tutte le news di ... fanpage.it DISABILE ACCERCHIATO DA QUATTRO RAGAZZINI E RAPINATO Allarme maranza, la denuncia alle forze dell'ordine. #sandonadipiave #rapina #giovani #maranza #disabile - facebook.com facebook Accerchiato e aggredito, orologio da 40mila euro strappato in pochi secondi x.com