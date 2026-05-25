Barca a vela invasa da uno sciame di api a Rapallo velista si butta in mare | come sta mezzo recuperato

Notizia in breve

Una barca a vela a Rapallo è stata invasa da uno sciame di api. Un velista ha deciso di tuffarsi in mare per sfuggire alle api e ha raggiunto un'altra imbarcazione, che lo ha soccorso. Il mezzo è stato poi recuperato e portato a riva. Nessuna informazione sulle condizioni di salute del velista. L'intervento è avvenuto senza incidenti. La barca è stata lasciata in mare e successivamente recuperata.