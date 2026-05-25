Barca a vela invasa da uno sciame di api a Rapallo velista si butta in mare | come sta mezzo recuperato
Una barca a vela a Rapallo è stata invasa da uno sciame di api. Un velista ha deciso di tuffarsi in mare per sfuggire alle api e ha raggiunto un'altra imbarcazione, che lo ha soccorso. Il mezzo è stato poi recuperato e portato a riva. Nessuna informazione sulle condizioni di salute del velista. L'intervento è avvenuto senza incidenti. La barca è stata lasciata in mare e successivamente recuperata.
Uno sciame d’api ha infestato una barca a vela che si trovava a poche centinaia di metri dalla costa di Rapallo, comune turistico in provincia di Genova, costringendo il diportista che era al timone a darsi alla fuga in mare e, di conseguenza, ad abbandonare il mezzo nautico. La vicenda si è verificata sabato 23 maggio. L’uomo che si è buttato in acqua è stato salvato da un’altra imbarcazione. Nel frattempo la Guardia Costiera ha fatto intervenire i vigili del fuoco che hanno recuperato la barca a vela. Rapallo, barca a vela invasa da uno sciame d'api: uomo si butta in mare Il salvataggio e il recupero della barca Api invadono un liceo... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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