Api in città | cosa fare se si avvista uno sciame i consigli

Con la primavera arrivano le api in città, spesso visibili in grandi numeri mentre si posano su alberi, muri o finestre di edifici. Quando si avvista uno sciame di api, è importante conoscere i comportamenti corretti da seguire. La presenza di gruppi numerosi di insetti è legata al fenomeno chiamato

Con l’arrivo della primavera tornano anche le api, insetti preziosi per la biodiversità. Ma come comportarsi quando si incontra una “nuvola” che lentamente si posa su alberi, giardini, muri o persino sulle finestre delle case? Si tratta di un fenomeno noto come “sciamatura” che, soprattutto nelle.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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