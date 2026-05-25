Barbara Belcari è stata eletta sindaca di Sorano con il 56,88 per cento dei voti, pari a 1.092 preferenze. La candidatura ha ottenuto il sostegno della maggioranza degli elettori durante le elezioni tenutesi il 25 maggio 2026. La sua vittoria si è concretizzata con un margine di circa 200 voti rispetto all’avversario più vicino. La cerimonia di insediamento è prevista nei prossimi giorni.

Sorano (Grosseto), 25 maggio 2026 – Con il 56,88 per cento delle preferenze (1.092 voti) . Un ribaltone sorprendente. All’ex vicesindaca il sindaco Ugo Lotti tolse le deleghe lo scorso dicembre. Ora dunque Belcari si prende la rivincita. Lotti si è fermato al 43,13 per cento delle preferenze (828 voti). Otto i seggi alla maggioranza, quattro alla minoranza. In totale sono stati 2.684 gli elettori, 1.977 i votanti (ovvero il 73,66%). Schede nulle 43, 14 quelle bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni comunali a Sorano. Barbara Belcari: "Sostegno all’agricoltura"

Alice Simonella è la nuova sindaca dei ragazzi e delle ragazze di JesoloIeri nel municipio di Jesolo si è svolta la prima seduta del nuovo “mini” Consiglio comunale dedicato ai giovani.

Argomenti più discussi: Elezioni comunali a Sorano. Barbara Belcari: Sostegno all’agricoltura; Sorano al voto: sfida in casa tra ex sindaco e vicesindaca. Le squadre in campo; Elezioni comunali 2026 in Toscana: dove si vota e chi sono i candidati; Elezioni comunali a Sorano Barbara Belcari | Sostegno all’agricoltura.

Elezioni comunali a Sorano. Barbara Belcari: Sostegno all’agricolturaParla la candidata sindaca della lista ’Rinnovamento Comune’ Sul turismo servono interventi strutturali. In caso di vittoria, assessori interni. msn.com