SORANO Domenica e lunedì a Sorano si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Barbara Belcari è la candidata sindaco della lista civica "Rinnovamento Comune". L’abbiamo intervistata. L’agricoltura è un settore identitari del territorio: quali interventi prevedete nel vostro programma per sostenere aziende agricole, giovani imprenditori e produzioni locali? "Vogliamo aiutare gli agricoltori nell’accesso ai bandi, nella semplificazione delle pratiche e nella tutela del loro lavoro quotidiano. Affronteremo criticità come fauna selvatica, irrigazione e difficoltà degli allevamenti, valorizzando i prodotti locali. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai giovani imprenditori agricoli". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni comunali a Sorano. Barbara Belcari: "Sostegno all’agricoltura"

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