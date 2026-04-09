Alice Simonella è la nuova sindaca dei ragazzi e delle ragazze di Jesolo

Ieri nel municipio di Jesolo si è svolta la prima seduta del nuovo “mini” Consiglio comunale dedicato ai giovani. Durante l’incontro, i membri del consiglio hanno eletto la loro rappresentante, che diventa così la nuova sindaca dei ragazzi e delle ragazze della città. La seduta si è tenuta nella sala del Consiglio, dove sono stati scelti i rappresentanti per il mandato in corso.

. Lo hanno deciso ieri i componenti del nuovo “mini” Consiglio comunale, riunito per la sua prima seduta di questo nuovo mandato nella sala del Consiglio del municipio. I giovani consiglieri hanno scelto Mariasole Zaratin. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Ecco il Consiglio comunale dei ragazzi. La sindaca è Alice Lamidi ProspalA Savignano sul Rubicone il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazzeNei giorni scorsi, nella sede del Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano, si è svolto l’insediamento del ‘Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle...