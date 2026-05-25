Il Bar Pi&ro ha battuto Sporting Follo con un punteggio che permette alla squadra di qualificarsi per i tornei interregionali. La partita si è conclusa con una vittoria netta, consentendo al team di avanzare alla fase successiva delle competizioni amatoriali. La squadra ha mostrato una buona organizzazione e determinazione durante l’incontro. La vittoria rappresenta un risultato importante per il gruppo, che ora si prepara per le prossime sfide in ambito interregionale.

Il Bar Pi&ro non è soltanto una squadra vincente: è una famiglia sportiva, un simbolo del calcio amatoriale vissuto nel modo più autentico. La doppietta di Arena e la rete di Agrifoglio hanno permesso al team del presidente Piero Cecconi di battere lo Sporting Follo 3-2, e di trionfare anche nel Campionato Spezzino Aics di calcio a 7 – presieduto da Franco Atzei –, con due giornate di anticipo. La squadra allenata da Stefano Tonelli (con vice Eleonora Tonelli), ha dominato la serie A dal primo all’ultimo turno con 19 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta; miglior difesa delle 48 iscritte al campionato con 39 reti subite, ben 114 quelle realizzate, molto ‘distribuite’, con Porpora miglior marcatore con ‘solo’ 16 sigilli (Mursel, capocannoniere di Nd Trasporti ne ha 33). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bar Pi&ro annienta Sporting Follo e vola ai tornei interregionali

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