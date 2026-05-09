Nella partita di Champions League di futsal, lo Sporting è passato ai rigori dopo aver sfidato Palma. L’infortunio di Chemi potrebbe avere effetti sulla corsa al terzo posto. In finale, Fabinho ha segnato una tripletta decisiva, lasciando incerte le possibilità di vittoria per le squadre coinvolte. La sfida tra le due formazioni prosegue, con attenzione rivolta anche alle condizioni dei giocatori chiave.

? Punti chiave Come influirà l'infortunio di Chemi sulla sfida per il terzo posto?. Chi riuscirà a fermare la tripletta decisiva di Fabinho in finale?. Perché lo Sporting ha fallito così tante occasioni nonostante il dominio?. Come farà il Palma a gestire la pressione dopo la rimonta?.? In Breve Palma batte Etoile Lavalloise 5 a 4 ai rigori dopo pareggio 6 a 6.. Fabinho segna tripletta decisiva per la rimonta del Palma nel secondo tempo.. Cartagena affronta Etoile Lavalloise per il terzo posto sabato 9 maggio 2026.. Infortunio al ginocchio per il portiere Chemi durante la semifinale dello Sporting.. Lo Sporting vince la semifinale di Champions League ai rigori contro il Cartagena Costa Calida con un punteggio di 6 a 5, dopo una sfida terminata 3 a 3 dopo i supplementari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League futsal: lo Sporting vola ai rigori, sfida con Palma

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