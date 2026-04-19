Boxe interregionali U19 | Antonio Librato batte il campione italiano e vola ai quarti

Durante le fasi interregionali Under 19 di boxe, nel ring di Montecatini, il giovane atleta di Mesagne ha affrontato e battuto il campione italiano negli ottavi di finale, qualificandosi così per i quarti di finale. La competizione ha visto protagonisti diversi giovani pugili provenienti da varie regioni, con Librato che si è distinto per le sue capacità tecniche durante l'incontro. La squadra di appartenenza ha commentato positivamente la prestazione del giovane atleta.

MESAGNE - Il ring di Montecatini si tinge d’orgoglio per i colori di Mesagne. In occasione delle fasi interregionali Under 19, il giovane talento Antonio Librato, della “Boxe Team Mesagne”, ha firmato una prestazione magistrale, superando negli ottavi di finale un ostacolo sulla carta proibitivo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Vittorio Tommasone ,pronto a dare battaglia nel suo match singolo di Boxe il 21 dicembre al Palaeden Notizie correlate È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa LeagueIl Bologna batte la Roma in una partita folle all’Olimpico per 3-4 e vola ai quarti di finale di Europa League dopo l’1-1 dell’andata a Bologna. Bologna eroico all’Olimpico: batte la Roma 4-3 e vola ai QuartiIl Bologna di Vincenzo Italiano espugna l’Olimpico al termine di una maratona da 120 minuti, eliminando la Roma di Gasperini con un rocambolesco 3-4... Altri aggiornamenti Si parla di: Montecatini entra nel vivo: verdetti pesanti agli U19, tutto da rivivere su Italia Boxe TV in Live Replay su Sportface TV. Boxe, interregionali U19: Antonio Librato batte il campione italiano e vola ai quartiImpresa del pugile della Scuola Team Boxe Mesagne, che si qualifica per le finali nazionali, in programma da 15 al 17 maggio a Roseto degli Abruzzi ... brindisireport.it Montecatini entra nel vivo: verdetti pesanti agli U19, tutto da rivivere su Italia Boxe TV in Live Replay su Sportface TVLa seconda giornata delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 M/F ha alzato il livello al PalaVinci di Montecatini , tra sessioni dense di incontri ... sportface.it