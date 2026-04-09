Un camion si è ribaltato questa mattina sull'autostrada A1 in direzione Roma, causando un blocco del traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello. La situazione ha provocato una congestione sulla carreggiata, proseguendo dopo i disagi segnalati nelle prime ore del giorno. La circolazione rimane sospesa nel tratto interessato, con le autorità impegnate nelle operazioni di gestione dell’incidente e di ripristino della viabilità.

Firenze, 9 aprile 2026 – Ancora disagi sulla rete autostradale. Dopo i problemi registrati nelle prime ore della mattina, la situazione resta critica sull’ autostrada A1 in direzione Roma, dove il traffico è attualmente (ore 12:51) bloccato nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Camion ribaltato. A causare il caos è stato un camion ribaltato. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale intervenuta sul posto, si tratterebbe di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il conducente del mezzo è rimasto ferito, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion si ribalta in autostrada, traffico bloccato verso Roma

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Furore, camion con gru si ribalta sulla carreggiata: traffico in tilt in CostieraMomenti di forte apprensione questa mattina a Furore, in Costiera Amalfitana, dove un camion dotato di gru si è improvvisamente ribaltato lungo la strada. agro24.it

Momenti di forte apprensione questa mattina a Furore, in Costiera Amalfitana, dove un camion dotato di gru si è improvvisamente ribaltato lungo la strada. - facebook.com facebook

Dublino e altre città irlandesi ieri sono state paralizzate da camion e trattori scesi in strada per il secondo giorno consecutivo per protestare per l’aumento dei prezzi dei carburanti. I manifestanti ritengono che il pacchetto da 250 milioni di euro per ridurre le tas x.com