Un autobus con circa 50 passeggeri è caduto in un fiume nel Bangladesh centrale mentre stava salendo su un traghetto. L’incidente ha provocato almeno 18 vittime. I soccorritori sono intervenuti sul posto per recuperare i corpi e aiutare i sopravvissuti. Le autorità hanno avviato un’indagine sulle cause dell’accaduto.

Un autobus con a bordo circa 50 persone è precipitato in un fiume nel Bangladesh centrale mentre stava salendo su un traghetto, causando almeno 18 morti. Il mezzo stava viaggiando verso la capitale Dhaka dal distretto sud-occidentale di Kushtia. Alcuni dei passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo a nuoto dopo l’incidente, altri sono rimasti intrappolati nel mezzo. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per recuperare i corpi. Le operazioni di salvataggio ostacolate dalle forti correnti e dalle piogge. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bangladesh, bus precipita in un fiume: almeno 18 morti

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