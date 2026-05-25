L’attaccante del Lecce ha ottenuto tre bonus nelle ultime quattro partite, grazie anche a un gol decisivo contro il Genoa. Durante questa stagione di fantacalcio, ha totalizzato diversi punti, contribuendo alla salvezza della squadra. La sua performance recente si distingue per continuità e impatto in campo.

Il Lecce aveva il destino tra le proprie mani e non si è fatto sfuggire l'occasione. Grazie al gol di Lameck Banda, infatti, la squadra di Di Francesco ha sconfitto il Genoa e ottenuto la sua decima vittoria stagionale, festeggiando al meglio la quarta salvezza consecutiva. Una vittoria che non si è rivelata decisiva, data la sconfitta della Cremonese, ma che ha regalato un'ultima gioia stagionale al pubblico del Via del Mare. A decidere il match, come detto, è stato Banda, vero e proprio protagonista in questo finale di stagione, anche al fantacalcio. Lo zambiano ha infatti ottenuto tre bonus nelle ultime quattro partite: prima il gol e l'assist realizzati nelle vittorie con Pisa e Sassuolo, infine la rete della vittoria di ieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Banda firma la salvezza del Lecce: i numeri della sua stagione al fanta

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