Banda dimesso dal Cardarelli di Napoli corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia Il racconto

Un uomo è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli e subito si è messo in viaggio verso Lecce. Dopo un viaggio intenso, è arrivato in tempo per essere presente alla nascita della sua prima figlia. La scena si è svolta in modo rapido e senza intoppi, consentendo al padre di incontrare la neonata poco dopo il parto.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. Il racconto Articoli correlati Paura per Lameck Banda: Dimesso dal Cardarelli dopo il Malore a NapoliDurante la sfida contro il Napoli, Banda si è accasciato al suolo dopo un contrasto di gioco, portandosi le mani al petto, destando grande... Lameck Banda dimesso dopo il malore in Napoli - Lecce, nota dell'ospedale Cardarelli e come sta il calciatoreLameck Banda, giocatore del Lecce, si era accasciato a terra durante la sfida Napoli-Lecce. Una selezione di notizie su Banda dimesso dal Cardarelli di Napoli... Temi più discussi: Paura per Banda, arrivano le dimissioni: esiti negativi dopo il malore a Napoli; Lecce: Banda dimesso dal Cardarelli torna a casa; Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall'ospedale Cardarelli; UFFICIALE – Banda è stato dimesso dal Cardarelli: esami negativi per l’esterno. Lecce: Banda dimesso dal Cardarelli torna a casa(ANSA) - LECCE, 15 MAR - Il Lecce può tirare un sospiro di sollievo, Lameck Banda rientra a casa. L'esterno zambiano, ricoverato ieri sera all'ospedale Cardarelli di Napoli per accertamenti sanitari, ... corrieredellosport.it Paura per Lameck Banda: Dimesso dal Cardarelli dopo il Malore a NapoliNapoli, 15 marzo 2026 – 10:09 – Buone notizie per Lameck Banda, attaccante del Lecce: dopo il malore subito durante la partita Napoli-Lecce, il giocatore ... ilsipontino.net La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata! - facebook.com facebook . @OfficialUSLecce | Lameck Banda è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli dopo il malore accusato nel match disputato sabato. Il calciatore giallorosso è riuscito a raggiungere Lecce in tempo per la nascita della primogenita. x.com