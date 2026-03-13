Da alcuni giorni, via Torino a Milano è stata chiusa al traffico e ricoperta con materiali protettivi, mentre si prepara la rimozione del pavé storico. La ristrutturazione prevede un cantiere che durerà fino a settembre e coinvolge la completa demolizione del ciottolato. Questa operazione interesserà tutta la strada, che si trova nel cuore della zona commerciale della città.

Milano, 13 marzo 2026 – Rivoluzione in via Torino. Da qualche giorno la centralissima via di Milano, una delle zone calde dello shopping meneghino, si è svegliata “impacchettata”. Tutto a causa di un intervento (programmato da tempo) per la rimozione del pavè, la storica pavimentazione della città. I lavori sono iniziati il 10 marzo e termineranno a settembre, il sindaco Giuseppe Sala, che è consapevole del fatto che la "rimozione del pavé dalle vie del centro fa discutere da sempre". Il primo cittadino di Milano ha scritto sulle sue pagine social che si tratta di un intervento “necessario per garantire maggiore sicurezza stradale, soprattutto per le due ruote". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Torino dice addio al pavè, croce e delizia di Milano. Al via la rimozione: cantiere fino a settembre

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