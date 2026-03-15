Zagnoni assistman Panelli croce e delizia Puletto non incide Tcheuna col motore a mille

Durante la partita, Zagnoni si è distinto come assistman, mentre Panelli ha mostrato alti e bassi, risultando sia decisivo che deludente. Puletto non è riuscito a incidere, mentre Tcheuna ha dato il massimo con un ritmo intenso. Sorzi ha preso due gol senza effettuare parate, e sulla prima rete è rimasto in porta perché due suoi compagni erano vicini, mentre nel secondo caso Dionisi lo ha superato sotto le gambe in uscita.

SORZI 6. Prende due gol senza fare parate. Sulla prima rete resta in porta (giustamente) anche perché sulla palla ci sono due suoi compagni, nel 2-1 Dionisi lo infila sotto le gambe in uscita ma era a tu per tu. ZAGNONI 7. E’ sempre più l’uomo della provvidenza e dopo due gol dal valore monumentale nelle scorse settimane piazza anche l’assist con un cross perfetto alla Beckham per il pari di Sall. Clonatelo. ROSSINI 5. Pomeriggio di grande sofferenza, subito ammonito si addormenta insieme a Panelli regalando l’inspiegabile 1-1 al Livorno. Esce nella ripresa perché a rischio rosso. (14’st Lombardi 5,5. Preso in controtempo da Amayah, non riesce a chiudere sul 2-1 di Dionisi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zagnoni assistman, Panelli croce e delizia. Puletto non incide, Tcheuna col motore a mille Articoli correlati Pagelle Como-Bologna, i voti della sfida: Cambiaghi croce e deliziaSi è conclusa la partita tra Como e Bologna, valida per la prima giornata di ritorno di campionato di Serie A con le due squadre che si sono spartite... Leggi anche: Samardzic croce e delizia dell’Atalanta. E quella maledizione del numero 10….