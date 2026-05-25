Le forze dell’ordine hanno scoperto un network che vende banconote false attraverso Telegram, con pagamenti effettuati in Bitcoin. L’indagine si concentra su un gruppo con sede nei Quartieri Spagnoli, sospettato di gestire un traffico di valuta contraffatta con collegamenti internazionali. La Procura di Napoli sta seguendo le tracce di questa rete, che operava principalmente online e utilizzava criptovalute per le transazioni.

Banconote false vendute su Telegram, pagate in Bitcoin e spedite con logiche da e-commerce criminale. La contraffazione monetaria, secondo la Procura di Napoli, correva dentro un circuito digitale fatto di canali criptati, blockchain, criptovalute, identità online e spedizioni schermate. Ma a incrinare il presunto sistema non sarebbe stata solo la tecnologia investigativa. Sarebbe stato il fattore umano: social network, gaming, nickname personali, immagini pubblicate in rete, tatuaggi e segni distintivi finiti nei video promozionali. È il cuore dell’indagine “Domino”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotta dai Carabinieri della Sezione Criptovalute del Comando Antifalsificazione Monetaria, con il supporto delle articolazioni territoriali dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Banconote false vendute su Telegram e pagate in Bitcoin: l’indagine dei Carabinieri sulla rete della contraffazione

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