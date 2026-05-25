Un gruppo di falsari vendeva banconote false di diversi tagli su Telegram. La polizia ha smantellato l’organizzazione, sequestrando materiale e arrestando alcuni membri. Le indagini hanno accertato che il gruppo operava da settimane, distribuendo le false banconote attraverso canali online. La merce veniva venduta a clienti in varie regioni. Le forze dell’ordine proseguono con le verifiche per identificare altri eventuali coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Spacciava banconote false di vario taglio su Telegram, il gruppo criminale sgominato dai carabinieri della sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria che, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno notificato 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, denominata “ Domino “, le banconote false venivano pagate con criptovalute. I militari hanno notificato, complessivamente, tre arresti in carcere, cinque ai domiciliari, due obblighi di dimora e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre al reato di associazione per delinquere viene contestato anche l’autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Banconote false in vendita su Telegram, sgominato gruppo di falsari

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