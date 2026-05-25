Banconote da 50 euro comprate in saldo in chat | smascherato un 23enne agrigentino

Un giovane di 23 anni, residente a Montallegro, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver acquistato banconote da 50 euro in saldo tramite chat, utilizzandole successivamente. La polizia ha scoperto che le banconote erano false. Il ragazzo, incensurato e già impiegato, non ha precedenti penali. L’indagine continuerà per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

Un ventitreenne di Montallegro, incensurato e già lavoratore, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di falsificazione e spendita di monete false. L’inchiesta, coordinata dalla Procura, ha fatto luce su un sistema criminale che permetteva l’acquisto di valuta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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