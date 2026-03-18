Napoli e provincia piene di 50 e 100 euro falsi | le banconote venivano invecchiate per renderle più credibili

Nella provincia di Napoli, la Guardia di Finanza ha individuato una stamperia clandestina di banconote contraffatte, dove vengono invecchiate le banconote da 50 e 100 euro per renderle più realistiche. Le banconote false vengono immesse sul mercato e sono state trovate in numerose zone di Napoli e dintorni. L’attività illecita coinvolge diverse persone e ha portato al sequestro di numerose banconote contraffatte.

Una stamperia clandestina di banconote contraffatte è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Torre Annunziata, nella provincia partenopea. Il responsabile è stato arrestato; sequestrati 2.800.000 euro falsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Falsi da 50 euro in testa alla classifica: oltre mille banconote sequestrate nel 2025 dalla Guardia di FinanzaI comuni maggiormente interessati al fenomeno, anche per il 2025, sono risultati esseri i più popolosi di Forlì, Cesena e Cesenatico. Leggi anche: Boom di banconote false da 50 euro, come riconoscerle e quali elementi considerare: le linee guida della BCE Aggiornamenti e notizie su Napoli e provincia piene di 50 e 100... Temi più discussi: Napoli e provincia piene di 50 e 100 euro falsi: le banconote venivano invecchiate per renderle più credibili; Giugliano, l'afferra per i capelli e la trascina fuori dalla discoteca. Poi la picchia con calci e pugni: arrestato 42enne; Corsa a 200 chilometri orari e manovre azzardate con l'auto piena di droga per scappare dai carabinieri: il video dell'inseguimento; Pioggia sul Piacentino, 24 ore di allerta gialla per piene dei fiumi su tutta la provincia. Caos Autovelox, a Napoli sospesi i controlli automatici in città e provinciaIl prefetto Michele Di Bari «congela» i decreti che autorizzavano i controlli automatici della velocità: stop a 67 dispositivi tra città e provincia. Il comandante Altamura (Anci): «Serve una linea un ... corriere.it Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e provincia: arrestati due giovani con droga e auto con targa stranieraUna fuga spericolata a oltre 200 km/h tra autostrada e strade urbane, un garage pieno di droga e due giovani in manette. È il bilancio dell'operazione condotta dai Carabinieri della sezione Radiomobil ... msn.com L’ASL Napoli 3 Sud attiva il *Servizio di Psicologia di Base* , un nuovo modello di assistenza psicologica pubblica di primo livello, gratuito e accessibile, per intercettare precocemente i bisogni di supporto psicologico dei cittadini. Lo Psicologo di Base colla - facebook.com facebook Francesco Totti en Napoli, ‘Ho visto Maradona’ , en su cuenta de IG @francescototti x.com