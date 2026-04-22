Entro la fine del mese scadrà il termine per presentare le proposte grafiche delle nuove banconote in euro. È prevista l’introduzione di nuove banconote, mentre il taglio da 500 euro sarà eliminato dal circuito. La decisione riguarda anche il ritiro definitivo delle banconote di quel taglio, che non saranno più emesse e circoleranno insieme alle nuove versioni. La Banca Centrale Europea ha annunciato questa modifica nelle prossime emissioni.

L’euro cambia volto. A distanza di oltre vent’anni dall’introduzione delle prime banconote, la Banca centrale europea ha avviato un importante processo di revisione grafica che punta a rendere i tagli più riconoscibili, inclusivi e sostenibili. Avviato nel 2021, il progetto è ora ufficialmente entrato nella fase operativa, con il concorso di design rivolto ai grafici dell’Unione europea. Saranno loro a reimmaginare l'evoluzione estetica della moneta unica. E non è l'unica novità: con la nuova serie, va ufficialmente in pensione il taglio da 500 euro. "Dopo vent’anni è giunto il momento di rinnovare l’aspetto delle nostre banconote affinché i cittadini europei di ogni età e provenienza vi si possano riconoscere", ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Euro, nuove banconote in arrivo. Addio al taglio da 500

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