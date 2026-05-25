Nella notte tra sabato e domenica, tre uomini mascherati hanno fatto esplodere un bancomat in una filiale bancaria in via dei Montefeltro, a Sansepolcro. Dopo aver distrutto l’apparecchio, sono riusciti a portare via circa 15mila euro in contanti. Il colpo ha provocato danni stimati in 50mila euro all’intera filiale. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili.

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, tre uomini in maschera hanno colpito la filiale di Banca Desio a Sansepolcro, in via dei Montefeltro, rubando circa 15mila euro tra contanti e causando danni per 50mila euro. Il colpo è avvenuto precisamente alle ore 3:30 del mattino, proprio davanti all’ingresso del Centro commerciale Valtiberino. I malviventi hanno utilizzato la tecnica della marmotta, facendo esplodere lo sportello da cui vengono erogati i contanti attraverso l’uso di materiale esplosivo calato all’interno del bancomat. Le telecamere di videosorveglianza della zona biturgitense hanno immortalato il gruppo durante l’azione criminale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bancomat esplosi: caccia alla banda che colpisce tra Sansepolcro e Firenze

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Casalpusterlengo, l'esplosione del bancomat e i ragazzi della movida che incitano i malviventi

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