Tra Foggia, Torino e Vercelli, le forze dell’ordine hanno smantellato un gruppo criminale responsabile di diversi assalti a bancomat, durante i quali sono stati esplosi diversi dispositivi. Le operazioni hanno portato al sequestro di armi e attrezzi utilizzati durante i raid, e all’arresto di alcuni componenti della banda. L’attività investigativa ha coinvolto diverse forze di polizia in un’azione coordinata.

Le forze dell’ordine hanno colpito duramente un network criminale che collegava le province di Foggia, Torino e Vercelli attraverso una serie di violenti assalti agli istituti di credito. Questa mattina, mercoledì 15 aprile 2026, l’azione coordinata dei Carabinieri ha portato all’esecuzione di undici provvedimenti cautelari nei confronti di un gruppo organizzato che utilizzava esplosivi per colpire i bancomat in tutto il Nord-Ovest. L’operazione, orchestrata dalla Procura della di Vercelli, ha l’intervento congiunto del Nucleo Investigativo dei comandi provinciali di Torino e Foggia. Il bilancio delle misure emesse dal Giudice delle Indagini Preliminari è di sette persone destinate alla custodia in carcere e quattro soggette all’obbligo di dimora e di presentazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bancomat esplosi: sventlata la banda della ‘marmotta’ tra Foggia e Piemonte

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