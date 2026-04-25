Taxi abusivo a Genova | maxi multa da 7mila euro patente sospesa e auto confiscata

A Genova, un veicolo che si spacciava per un taxi senza averne le autorizzazioni è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il conducente è stato multato con una sanzione di 7.000 euro e ha subito la sospensione della patente. L’auto è stata sequestrata. Il veicolo non era un taxi né un noleggio con conducente autorizzato, ma si muoveva in città come se lo fosse.

Non era un taxi e nemmeno un NCC, ma girava per la città come se lo fosse, collezionando viaggi in giro per la città. La 'corsa' del tassista abusivo si è fermata però la scorsa notte, quando gli agenti della Polizia Locale di Genova, in abiti civili, hanno messo fine a un’attività illegale che.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guidava senza patente un'auto priva di assicurazione: sequestro e multa di oltre 7mila euro Senza patente e assicurazione: multa da 7.084 euro e autoNel cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, regione dove la produttività incontra talvolta una fragilità normativa, un episodio di guida irregolare ha... Tutti gli aggiornamenti Genova, la polizia locale scopre un taxista abusivo. Confiscata l’auto e multa da 7 mila euroUn cittadino di origine ecuadoriana seguito e scoperto di notte a portare clienti da Sampierdarena in centro ... ilsecoloxix.it La polizia locale scova un tassista abusivo: 7mila euro di multa e veicolo sequestratoLa polizia locale scova un tassista abusivo: 7mila euro di multa e veicolo sequestrato ... msn.com