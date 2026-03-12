500 chili sequestrati | il mercato abusivo torna subito dopo

Nel quartiere Casilino, lungo il viale della Primavera, si registra un nuovo sequestro di circa 500 chili di merce non autorizzata. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, il mercato abusivo sembra ripresentarsi rapidamente, creando nuovamente tensioni tra chi cerca di mantenere l’ordine e chi opera senza autorizzazioni. La situazione si ripete, evidenziando la presenza costante di venditori senza permesso nella zona.

Il viale della Primavera, cuore pulsante del quartiere Casilino, si trova di nuovo al centro di un conflitto quotidiano tra l'ordine pubblico e la vendita ambulante non autorizzata. Mercoledì 11 marzo 2026, intorno alle ore 11:00, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 500 chili di merce considerata ciarpame o di dubbia provenienza. Nonostante questo intervento congiunto tra Polizia Locale e Carabinieri, la realtà sul terreno mostra che gli operatori abusivi tornano a esporre i prodotti poco dopo il blitz, confermando una dinamica ciclica che ha stancato i residenti della zona.

