Due imprenditori sono stati posti sotto interdizione con divieto di ricoprire ruoli societari. Contestualmente, sono stati sequestrati beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro. La misura cautelare riguarda presunte irregolarità legate a una bancarotta. Le indagini sono state condotte dagli inquirenti che hanno eseguito i sequestri e notificato le restrizioni.

Due imprenditori sono stati raggiunti da una misura cautelare interdittiva con divieto di esercitare cariche societarie.A eseguirla sono stati i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, su disposizione della Procura della Repubblica. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara, hanno preso avvio dalla liquidazione giudiziale di due società operanti nei settori della vendita online e del trasporto merci su strada. Gli accertamenti avrebbero ricostruito un’operazione... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Due imprenditori interdetti per bancarotta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro [VIDEO]

Articoli correlati

Bancarotta fraudolenta e frode, sequestrati 2 milioni di euro e denunciati tre imprenditoriI finanzieri del Comando Provinciale di Lecce ha scoperto un meccanismo fraudolento messo in atto da un gruppo societario con sede legale in Foggia.

Via 2 milioni di euro dalla cassa della società che va in bancarotta: sequestro preventivo per due imprenditoriAmministratore di fatto e di diritto di una ditta di autotrasporti nel mirino della Finanza: avevano accumulato 2,8 milioni di euro di debiti con...

Una raccolta di contenuti su Due imprenditori

Abusivismo e falso, sei soggetti interdetti da loro funzioniDirigenti pubblici, professionisti e imprenditori interdetti dalle loro funzioni per sei e dodici mesi. È l'effetto di un'ordinanza cautelare interdittiva emessa dal gip del tribunale di Torre ... ansa.it

Corruzione e frode su accise, arrestati due imprenditori e un funzionarioI due avrebbero fornito carburante a prezzo agevolato e altri vantaggi al dipendente delle Dogane, per evitato controlli e ispezioni sulle aziende coinvolte e ottenere informazioni riservate sulla ... rainews.it